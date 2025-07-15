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    Интер Эскальдес — ФКСБ. Ставка (к. 1.90) и прогноз на квалификацию Лиги чемпионов 15 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Интер Эскальдес» — ФКСБ
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    Влад Кирикеш (справа, защитник ФКСБ), играл в АПЛ и Серии А
    15 июля в ответном матче квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Интер Эскальдес» и ФКСБ. Начало встречи — 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Эскальдес» — ФКСБ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 15 Июля 2025 года

    Интер Клуб

  • Эскальдес-Энгордань
    •  Интер Клуб 21:30 Стяуа

    Стяуа

  • Бухарест
    •

    «Интер Эскальдес»

    Турнирное положение: в прошлом сезоне «Интер Эскальдес» выиграл национальный чемпионат с отрывом в 7 очков.

    Последние матчи: первая игра против ФКСБ у команды не получилась. Соперник был на голову сильнее и одержал уверенную победу со счетом 3:1. Единственный мяч «Интер Эскальдес» забил в результате гола на 65-й минуте.

    Ранее была победа в финале Кубка Андорры над «Атлетик Эскальде» (1:0) и успех в чемпионате над «Пенья» (3:2).

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    • Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: «Интер Эскальдес» является флагманом футбола Андорры и уверенно стал чемпионом страны. Но на деле там уровень очень слабый и сравним с низшими дивизионами ведущих европейских чемпионатов. В команде немало легионеров, но известных среди них нет, а состав откровенно слабый.

    ФКСБ

    Турнирное положение: в прошлом чемпионате ФКСБ или более привычное название «Стяуа» выиграл золотые медали с отрывом в 9 очков.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: первая игра против «Интера Эскальдеса» получилась очень легкой, а румыны вели со счетом 3:0 уже к 53-й минуте после точных ударов Микулеску, Олару, Стефанеску. Но при этом ФКСБ сам устроил себе проблемы после этого, немного расслабившись и пропустив ненужный мяч после автогола.

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    До этого был триумф в Суперкубке Румынии над ЧФР Клуж со счетом 2:1 и победа в товарищеской игре над «Утрехтом» (3:1).

    Не сыграют: все лидеры сыграют в ответной встрече.

    Состояние команды: после некоторого спада в течение нескольких лет команда снова вернулась на лидирующие позиции в румынском футболе («Стяуа» — самый титулованный клуб страны), уверенно завоевав золото. Также напомним, что в 1986 году «Стяуа» выиграла Кубок чемпионов (нынешняя ЛЧ). Сейчас там подросла неплохая молодежь, которая уже играет в национальной сборной, есть неплохие легионеры, а некоторые футболисты из этого состава были на неплохом счету в Европе.

    Статистика для ставок

    • ФКСБ выиграл на своем поле со счетом 3:1 первый матч

    • До матча с ФКСБ «Интер Эскальде» шел серией из 8 побед кряду

    • ФКСБ победил в 9 из 10 последних игр

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Интер Эскальдеса» дают 7,90, а на ФКСБ — 1,43, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,58, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,40.

    Прогноз: ФКСБ нет смысла форсировать события на поле, команда приехала на ответную встречу с комфортной разницей в два мяч, поэтому будет спокойно удерживать свое преимущество, грамотно сбивая темп. Игроки там гораздо более высокого уровня и спокойно выполнят свои задачи на поле.

    Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,90.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что «Интер Эскальдес» не забьет. В Бухаресте на их счету шальной мяч, они его не заслужили.

    Дополнительная ставка: хозяева не забьют за 2,32.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Интер Эскальдес — ФКСБ?

    Матч Интер Эскальдес — ФКСБ состоится 15 июля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Интер Эскальдес — ФКСБ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 3.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Интер Эскальдес — ФКСБ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 3» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер Эскальдес — ФКСБ?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Интер Эскальдес — ФКСБ?

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Интер Эскальдеса» дают 7,90, а на ФКСБ — 1,43, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

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    Интер Эскальдес — ФКСБ: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 15.07.202521:30. Гости легко добьются результата
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