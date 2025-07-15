Интер Эскальдес — ФКСБ. Ставка (к. 1.90) и прогноз на квалификацию Лиги чемпионов 15 июля 2025 года

15 июля в ответном матче квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Интер Эскальдес» и ФКСБ. Начало встречи — 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Эскальдес» — ФКСБ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер Эскальдес»

Турнирное положение: в прошлом сезоне «Интер Эскальдес» выиграл национальный чемпионат с отрывом в 7 очков.

Последние матчи: первая игра против ФКСБ у команды не получилась. Соперник был на голову сильнее и одержал уверенную победу со счетом 3:1. Единственный мяч «Интер Эскальдес» забил в результате гола на 65-й минуте.

Ранее была победа в финале Кубка Андорры над «Атлетик Эскальде» (1:0) и успех в чемпионате над «Пенья» (3:2).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Интер Эскальдес» является флагманом футбола Андорры и уверенно стал чемпионом страны. Но на деле там уровень очень слабый и сравним с низшими дивизионами ведущих европейских чемпионатов. В команде немало легионеров, но известных среди них нет, а состав откровенно слабый.

ФКСБ

Турнирное положение: в прошлом чемпионате ФКСБ или более привычное название «Стяуа» выиграл золотые медали с отрывом в 9 очков.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: первая игра против «Интера Эскальдеса» получилась очень легкой, а румыны вели со счетом 3:0 уже к 53-й минуте после точных ударов Микулеску, Олару, Стефанеску. Но при этом ФКСБ сам устроил себе проблемы после этого, немного расслабившись и пропустив ненужный мяч после автогола.

До этого был триумф в Суперкубке Румынии над ЧФР Клуж со счетом 2:1 и победа в товарищеской игре над «Утрехтом» (3:1).

Не сыграют: все лидеры сыграют в ответной встрече.

Состояние команды: после некоторого спада в течение нескольких лет команда снова вернулась на лидирующие позиции в румынском футболе («Стяуа» — самый титулованный клуб страны), уверенно завоевав золото. Также напомним, что в 1986 году «Стяуа» выиграла Кубок чемпионов (нынешняя ЛЧ). Сейчас там подросла неплохая молодежь, которая уже играет в национальной сборной, есть неплохие легионеры, а некоторые футболисты из этого состава были на неплохом счету в Европе.

Статистика для ставок

ФКСБ выиграл на своем поле со счетом 3:1 первый матч

До матча с ФКСБ «Интер Эскальде» шел серией из 8 побед кряду

ФКСБ победил в 9 из 10 последних игр

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Интер Эскальдеса» дают 7,90, а на ФКСБ — 1,43, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,58, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,40.

Прогноз: ФКСБ нет смысла форсировать события на поле, команда приехала на ответную встречу с комфортной разницей в два мяч, поэтому будет спокойно удерживать свое преимущество, грамотно сбивая темп. Игроки там гораздо более высокого уровня и спокойно выполнят свои задачи на поле.

Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,90.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что «Интер Эскальдес» не забьет. В Бухаресте на их счету шальной мяч, они его не заслужили.

Дополнительная ставка: хозяева не забьют за 2,32.