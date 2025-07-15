Гришин: «Спартаку» нужны хорошие защитники уровня Бабича

Бывший футболистподелился мнением по поводу летней трансферной кампании

«Купили только Заболотного. Хотя в "Спартаке" линия атаки на хорошем уровне — Солари, Угальде, Гарсия, Барко, Маркиньос. Мне кажется "Спартаку" нужно было больше делать акцент на оборону. Мы видим, что "Спартак" практически во всех играх забивает, но и пропускает. Хорошая команда из пяти игр хотя бы четыре должна играть "на ноль", чтобы претендовать на чемпионство. "Спартаку" нужны хорошие защитники уровня Бабича.

А то, что взяли Заболотного, это какой‑то план "Б", потому что Антон хорошо играет вверху. Если у "Спартака" не будет получаться позиционная игра, то они, скорее всего, будут использовать передачу на край, навешивать в штрафную, чтобы Заболотный вверху выигрывал единоборства и забивал голы», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».