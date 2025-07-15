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    Трансфер Дьёкереша в «Арсенал» под угрозой срыва

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    Сделка по переходу нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша в лондонский «Арсенал» может не состояться, сообщает португальское издание Record.

    Виктора Дьёкереш
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    Виктора Дьёкереш

    Стороны уже достигли предварительной договорённости по сумме трансфера — 70 миллионов евро и ещё 10 миллионов в виде бонусов. Однако, по информации источника, «Арсенал» готов гарантировать лишь 3 миллиона из обещанных дополнительных выплат, что вызывает разногласия и тормозит переговоры.

    Несмотря на это, сам футболист и его агент могут оказать давление, чтобы ускорить заключение сделки.

    27-летний швед был куплен «Спортингом» у английского «Ковентри» в 2023 году за 24 млн евро. Прошлый сезон он провёл блестяще: 52 матча, 54 забитых мяча и 13 голевых передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

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