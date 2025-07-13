ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анатолий ВоробьёвАнатолий Воробьёв: Думаю, что Дюков проклинает тот день, когда стал президентом РФС
  • 08:00
    • Дубль Месси принес «Интер Майами» победу над «Нэшвиллом»
    Все новости спорта

    Маркиньос: Наш сезон станет идеальным, если мы выиграем Клубный чемпионат мира

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Франции ПСЖ Футбол Англии Челси
    Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос высказался о предстоящем матче против «Челси» в финале Клубного чемпионата мира.

    Маркиньос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркиньос

    «У каждого противостояния есть своя история. Мы не можем сказать себе, что после нескольких побед и хороших матчей всё завершено. Вместо этого фокусируемся на следующей игре. Всё зависит от наших действий и того, что сделает "Челси". Мы готовы сражаться за трофей. Покажем свою игру и будем делать то, что у нас получается лучше всего. Кто бы ни был нашим соперником — с нами наша философия. Однако мы уважаем оппонента, особенно в финале, где шансы 50 на 50. Мы хотим выиграть этот титул, таков наш настрой

    Полагаю, мы все понимаем важность этого матча. Это очень хорошая возможность для нас. Данный турнир проводят лишь раз в четыре года, у нас есть возможность его выиграть. С первого же дня тренер говорит нам, насколько это важно, некоторые футболисты могут больше и не выступить в подобном соревновании. Нам очень понравилось играть на клубном чемпионате мира, нам повезло в том плане, что удалось встретиться с абсолютно разными командами. Этот трофей значит многое для нас. Наш сезон станет идеальным, если мы победим, поэтому так важно добиться успеха.

    Здорово, что все вместе мы узнали, каков этот турнир. Нам очень понравилось. Тренер дал нам много свободы: возможность видеться с семьёй и проводить время совместно, однако ничто не отвлекало нас от самого турнира. Это также позволило нам чувствовать себя свежими и проявить наше стремление к победе.

    Быть частью этой команды — честь и причина для гордости. Со своей позиции центрального защитника я могу видеть, как мы играем вместе. Мы понимаем, чего от нас хочет тренер, какова его философия. Именно поэтому мы смогли достичь своего уровня. На это потребовалось время, но прямо сейчас наш уровень игры очень высок. Психологически команда тоже готова. Большая честь быть частью этого», — цитирует Маркиньоса клубная пресс-служба.

  • Месси против «Порту», разгром на Метлайф-стэдиум и победа «Аль-Хиляля» над «Сити». Топ-7 матчей КЧМ-2025
  • Сенсации, драмы, шикарные голы и разбитые мечты
  • Вчера

    • Напомним, что матч «Челси» — «ПСЖ» состоится 13 июля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем результативный финал
  • «Челси» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Синнер отберет у Алькараса титул чемпиона Уимблдона?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.84
    •
  • «Спартак» не заметит сербов
  • «Спартак» — «Спартак» Суботица. Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.54
  • Экспресс дня 13 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Спартак — Спартак Суботица
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Платенсе
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Форталеза — Сеара
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Крузейро — Гремио
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Коринтианс — Брагантино
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Архентинос Хуниорс — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Завтра в 00:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры