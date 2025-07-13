Маркиньос: Наш сезон станет идеальным, если мы выиграем Клубный чемпионат мира

Защитниквысказался о предстоящем матче противв финале Клубного чемпионата мира.

«У каждого противостояния есть своя история. Мы не можем сказать себе, что после нескольких побед и хороших матчей всё завершено. Вместо этого фокусируемся на следующей игре. Всё зависит от наших действий и того, что сделает "Челси". Мы готовы сражаться за трофей. Покажем свою игру и будем делать то, что у нас получается лучше всего. Кто бы ни был нашим соперником — с нами наша философия. Однако мы уважаем оппонента, особенно в финале, где шансы 50 на 50. Мы хотим выиграть этот титул, таков наш настрой

Полагаю, мы все понимаем важность этого матча. Это очень хорошая возможность для нас. Данный турнир проводят лишь раз в четыре года, у нас есть возможность его выиграть. С первого же дня тренер говорит нам, насколько это важно, некоторые футболисты могут больше и не выступить в подобном соревновании. Нам очень понравилось играть на клубном чемпионате мира, нам повезло в том плане, что удалось встретиться с абсолютно разными командами. Этот трофей значит многое для нас. Наш сезон станет идеальным, если мы победим, поэтому так важно добиться успеха.

Здорово, что все вместе мы узнали, каков этот турнир. Нам очень понравилось. Тренер дал нам много свободы: возможность видеться с семьёй и проводить время совместно, однако ничто не отвлекало нас от самого турнира. Это также позволило нам чувствовать себя свежими и проявить наше стремление к победе.

Быть частью этой команды — честь и причина для гордости. Со своей позиции центрального защитника я могу видеть, как мы играем вместе. Мы понимаем, чего от нас хочет тренер, какова его философия. Именно поэтому мы смогли достичь своего уровня. На это потребовалось время, но прямо сейчас наш уровень игры очень высок. Психологически команда тоже готова. Большая честь быть частью этого», — цитирует Маркиньоса клубная пресс-служба.

Напомним, что матч «Челси» — «ПСЖ» состоится 13 июля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.