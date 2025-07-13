Матч 13-го тура бразильской Серии Асостоится 13 июля в 03:00 по мск.

После 12 матче «Байя» имеет 21 очко и занимает 5-е место с возможностью подняться в первую тройку в случае победы. Команда выиграла в последних двух турах.

«Атлетико Минейро» благодаря последним успехам набрал 20 очков и после этого тура может оказаться в первой пятерке. Клуб давно не знает вкуса поражений. Однако пока непонятно, смогут ли гости продлить свою серию. В последнее время «Байя» для них неудобный соперник — два поражения и ничья.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

2.30 и 3.55 — коэффициенты букмекеров на победу одной и другой команды.

На сайте LiveSport вышел прогноз, в котором эксперты назвали вероятного победителя матча.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Байя» — «Атлетико Минейро» смотрите на LiveCup. Run.

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