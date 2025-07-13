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    Акинфеев: Долгожданный Суперкубок наконец-то в наших руках

    Футбол Суперкубок России Футбол России ЦСКА Краснодар
    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о победе над «Краснодаром»(1:0) в матче за Суперкубок России.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Друзья, ну что, всех с победой! Долгожданный Суперкубок наконец-то в наших руках будет. Я поздравляю всех наших болельщиков, поздравляю команду. Надеюсь, мы не будем останавливаться на достигнутом. Ну, конечно же, наш любимый ЦСКА всегда будет первым! » — заявил Акинфеев в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

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