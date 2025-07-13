Акинфеев: Долгожданный Суперкубок наконец-то в наших руках

Голкипервысказался о победе над(1:0) в матче за Суперкубок России.

«Друзья, ну что, всех с победой! Долгожданный Суперкубок наконец-то в наших руках будет. Я поздравляю всех наших болельщиков, поздравляю команду. Надеюсь, мы не будем останавливаться на достигнутом. Ну, конечно же, наш любимый ЦСКА всегда будет первым! » — заявил Акинфеев в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

Для ЦСКА эта победа стала 8-й в Суперкубке России, а новый главный тренер Фабио Челестини начал карьеру в стане с армейцев с завоевания трофея.