Хозяева находятся в хорошей форме. На внутренней арене клуб отпраздновал 6 побед подряд.
Гости только входят в сезон. До этого они проводили только товарищеские матчи. Это будет первая официальная проверка для бронзового призера чемпионата Македонии.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Работнички» — фаворит букмекеров на эту встречу. Ставки принимаются с коэффициентами 3.25 и 2.12 соответственно.
- Эксперты LiveSport высоко оценивают шансы белорусского клуба на успех.
- Прогноз ИИ — результативная ничья со счетом 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» — «Работнички» смотрите на LiveCup.Run.
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