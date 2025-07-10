10 июля в 21:00 мск состоится поединок первого квалификационного раунда Лиги конференций, в которомсыграет с клубомиз Македонии.

Хозяева находятся в хорошей форме. На внутренней арене клуб отпраздновал 6 побед подряд.

Гости только входят в сезон. До этого они проводили только товарищеские матчи. Это будет первая официальная проверка для бронзового призера чемпионата Македонии.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Работнички» — фаворит букмекеров на эту встречу. Ставки принимаются с коэффициентами 3.25 и 2.12 соответственно.

Эксперты LiveSport высоко оценивают шансы белорусского клуба на успех.

Прогноз ИИ — результативная ничья со счетом 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Торпедо-БелАЗ» — «Работнички» смотрите на LiveCup.Run.

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