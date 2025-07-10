ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр СтепановАлександр Степанов: Неправильно, что команда с таким именем, как «Витязь», прекратила существование Кота Такаи Молниеносный взлет. Как Кота Такаи за три года добрался до «Тоттенхэма» и АПЛ Рауль ХименесХименес, Ричардс, Альварес и еще семь лучших игроков Золотого кубка КОНКАКАФ
    Все новости спорта

    Продлят ли беларусы победную серию?

    Торпедо — Работнички. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Работнички»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торпедо» — Копенгаген«
    «Торпедо-БелАЗ» дома сыграет против команды «Работнички» из Македонии в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Работнички», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Торпедо-БелАЗ

  • Жодино
    •  Торпедо-БелАЗ 21:00 Работнички

    Работнички

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Торпедо-БелАЗ»

    Турнирная таблица: В прошлом еврокубковом сезоне «Торпедо-БелАЗ» финишировал на третьем месте. В розыгрыше-2025 участник Лиги конференций занимает эту же строчку, набрав 29 очков.

    Последние матчи: В 15 туре чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» разгромил «Молодечно» (4:1).

    Торпедо-БелАЗ — Работнички: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Торпедо-БелАЗ» выдаёт победную серию из шести матчей. Автозаводцы выиграли у «Ислочь» (3:1), «Витебска» (3:2), «Бумпрома» (2:0), «Минска» (5:1) и БАТЭ (3:2).

    «Работнички»

    Турнирная таблица: «Работнички» — бронзовый призер чемпионата Северной Македонии, набрав 56 очков: 15 побед, 11 ничьих и 7 поражений.

  • Егор Титов: Надеюсь, что Заболотный поможет «Спартаку» побороться за чемпионство
  • Легенда московского «Спартака» — о дисквалификации Писарского, зарплате в конвертах и трансферах топ-клубов РПЛ
  • 07/07/2025

    • Последние матчи: Перед стартом в еврокубках «Работнички» провели пять товарищеских матчей, в последней встрече сыграли вничью с «Силексом» (0:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: В товарищеских матчах «Работнички» сыграли три раза вничью и в двух поединках проиграли.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо-БелАЗ» — бронзовый призёр чемпионата Беларуси

    • «Работнички» бронзовый призёр чемпионата Северной Македонии

    • «Торпедо-БелАЗ» и «Работнички» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.35, а победа команды «Работнички» — в 3.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: Шесть побед подряд — результат клуба из Беларуси. «Торпедо-БелАЗ» вполне способен продлить выигрышную серию, переиграв македонцев.

    Ставка: Победа «Торпедо-БелАЗ» с коэффициентом 2.15.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Торпедо — Работнички?

    Матч Торпедо — Работнички состоится 10 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Торпедо — Работнички?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Торпедо-БелАЗ».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Торпедо — Работнички?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Торпедо-БелАЗ»» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Торпедо — Работнички?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Торпедо — Работнички?

    Коэффициенты букмекеров: : «Торпедо-БелАЗ» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.35, а победа команды «Работнички» — в 3.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Зенит — Сьон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Англия (ж) — Нидерланды (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Жальгирис — Хамрун
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Экспресс дня 9 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ФКСБ — Интер Клуб Эскальдес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лудогорец — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Шелбурн — Линфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  9.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Франция (ж) — Уэльс (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Нью-Йорк Ред Буллз
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Нью-Инглэнд Революшн — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Нэшвилл — ДС Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Торпедо — Работнички: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 10.07.202521:00. Продлят ли беларусы победную серию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры