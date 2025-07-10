Торпедо — Работнички. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

«Торпедо-БелАЗ» дома сыграет против команды «Работнички» из Македонии в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Работнички», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торпедо-БелАЗ»

Турнирная таблица: В прошлом еврокубковом сезоне «Торпедо-БелАЗ» финишировал на третьем месте. В розыгрыше-2025 участник Лиги конференций занимает эту же строчку, набрав 29 очков.

Последние матчи: В 15 туре чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» разгромил «Молодечно» (4:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Торпедо-БелАЗ» выдаёт победную серию из шести матчей. Автозаводцы выиграли у «Ислочь» (3:1), «Витебска» (3:2), «Бумпрома» (2:0), «Минска» (5:1) и БАТЭ (3:2).

«Работнички»

Турнирная таблица: «Работнички» — бронзовый призер чемпионата Северной Македонии, набрав 56 очков: 15 побед, 11 ничьих и 7 поражений.

Последние матчи: Перед стартом в еврокубках «Работнички» провели пять товарищеских матчей, в последней встрече сыграли вничью с «Силексом» (0:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В товарищеских матчах «Работнички» сыграли три раза вничью и в двух поединках проиграли.

Статистика для ставок

«Торпедо-БелАЗ» — бронзовый призёр чемпионата Беларуси

«Работнички» бронзовый призёр чемпионата Северной Македонии

«Торпедо-БелАЗ» и «Работнички» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.35, а победа команды «Работнички» — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.67.

Прогноз: Шесть побед подряд — результат клуба из Беларуси. «Торпедо-БелАЗ» вполне способен продлить выигрышную серию, переиграв македонцев.

Ставка: Победа «Торпедо-БелАЗ» с коэффициентом 2.15.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.20.