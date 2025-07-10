Сафонов: Луис Энрике — самый сильный тренер в моей карьере

Вратарь «ПСЖ»рассказал,, почему считаетлучшим тренером в своей карьере.

«Энрике — самый сильный тренер в моей карьере. Вижу, как он может влиять на настрой команды. Он эмоциональный, мотиватор, и в моей футбольной карьере — новатор. Многие вещи для меня впервые.

Например, все игроки должны одинаково готовиться к матчам, но никто не знает, кто именно будет играть. В России я знал, кто будет играть, за месяц до матча», — сказал Сафонов в эпизоде документального фильма «Западная трибуна» на Okko.

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Ранее «ПСЖ» разгромил мадридский «Реал» разгромил со счетом 4:0 и вышел в финал Клубного чемпионата мира-2025.