ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Скотт МактоминейЭланга, Пике и еще четыре игрока, которых «МЮ» продал слишком дешево
    Все новости спорта

    Сафонов: Луис Энрике — самый сильный тренер в моей карьере

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал,, почему считает Луиса Энрике лучшим тренером в своей карьере.

    Матвей Сафонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Сафонов

    «Энрике — самый сильный тренер в моей карьере. Вижу, как он может влиять на настрой команды. Он эмоциональный, мотиватор, и в моей футбольной карьере — новатор. Многие вещи для меня впервые.

    Например, все игроки должны одинаково готовиться к матчам, но никто не знает, кто именно будет играть. В России я знал, кто будет играть, за месяц до матча», — сказал Сафонов в эпизоде документального фильма «Западная трибуна» на Okko.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Ранее «ПСЖ» разгромил мадридский «Реал» разгромил со счетом 4:0 и вышел в финал Клубного чемпионата мира-2025.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч в Тирасполе для «Шерифа» завершится успешно?
  • «Шериф» — «Приштина». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Шахтёр» сделает заявку на проход во 2 раунд ЛЕ?
  • «Шахтёр» Д — «Ильвес». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Черногорцы и беларусы разойдутся миром в поединке?
  • «Сутьеска» — «Динамо» Брест. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.54
  • Экспресс дня 10 июля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Шериф — Приштина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шахтёр Д — Ильвес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Сутьеска — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч АЕК Ларнака — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Фриц — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.83
  • Прогноз на матч Синнер — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Монако — Серкль Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры