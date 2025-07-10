После вылета с клубного ЧМ «Интер» уже успел одержать победу в МЛС. Команда Месси разгромила «Монреаль» 4:1. Таким образом, сегодня гости могут начать успешную серию и подняться на 5-е место в Восточной конференции.
«Революшн» не выигрывает уже четыре матча подряд, три из которых команда проиграла. Вероятность успеха сегодня оценить сложно. Хозяева проиграли «Интеру» в трех из четырех очных поединков.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают 3.05 на победу «Нью-Инглэнд», 2.10 на победу «Интера».
- В прогнозе от экспертов LiveSport.Ru можно узнать победителя предстоящего поединка.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Нью-Инглэнд» — «Интер Майами» смотрите на LiveCup.Run.
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