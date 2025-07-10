будут выяснять сильнейшего в поединке регулярного чемпионата МЛС, который состоится 10 июля в 02:30 мск.

После вылета с клубного ЧМ «Интер» уже успел одержать победу в МЛС. Команда Месси разгромила «Монреаль» 4:1. Таким образом, сегодня гости могут начать успешную серию и подняться на 5-е место в Восточной конференции.

«Революшн» не выигрывает уже четыре матча подряд, три из которых команда проиграла. Вероятность успеха сегодня оценить сложно. Хозяева проиграли «Интеру» в трех из четырех очных поединков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают 3.05 на победу «Нью-Инглэнд», 2.10 на победу «Интера».

В прогнозе от экспертов LiveSport.Ru можно узнать победителя предстоящего поединка.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Нью-Инглэнд» — «Интер Майами» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.