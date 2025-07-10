Нью-Инглэнд Революшн — Интер Майами. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, МЛС, 10 июля 2025 года

10 июля в 21-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Нью-Инглэнд Революшн» и «Интер Майами». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер Майами», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Инглэнд Революшн»

Турнирное положение: «Нью-Инглэнд Революшн» борется за выход в плей-офф. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Нью-Инглэнд Революшн» набрал 24 зачетных пункта в 19 матчах. А вот отличились игроки команды 25 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нью-Инглэнд Революшн» уступил «Портленд Тимберс» (1:2).

До того команда подписала мировую с «Колорадо Рэпидс» (3:3). А вот поединок с «Нэвиллом» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Нью-Инглэнд Революшн» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Нью-Инглэнд Революшн» нынче выглядит неубедительно. Команда не побеждала в четырех своих последних поединках.

Причем «Нью-Инглэнд Революшн» традиционно неудачно противостоит «Интеру Майами». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только «Интер Майами» она не может одолеть уже 2 года.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Интер Майами» относительно преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Интер Майами» в 17 матчах чемпионата набрал 32 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Интер Майами» одолел «Монреаль» (4:1).

До того команда потерпела поражение от ПСЖ (0:4). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Палмейрасом» (2:2).

При этом «Интер Майами» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Интер Майами» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 40 мячей в 17 поединках МЛС.

При этом «Интер Майами» уступил в трех матчах чемпионата. А вот отставание от лидера измеряется 10 зачетными баллами при имеющихся 4 матчах в запасе.

Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот блестящий Лионель Месси все еще максимально полезен!

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда способна еще поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Интер Майами» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

«Нью-Инглэнд Революшн» не побеждал в 4 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

Прогноз: «Интер Майами» выглядит симпатичнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Нью-Инглэнд Революшна» нередко допускает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25