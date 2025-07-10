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    Нью-Инглэнд Революшн — Интер Майами. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, МЛС, 10 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер Майами»
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    Лионель Месси
    10 июля в 21-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Нью-Инглэнд Революшн» и «Интер Майами». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер Майами», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 10 Июля 2025 года

    Нью-Инглэнд Революшн

  • Фоксборо
    •  Нью-Инглэнд Революшн 02:30 Интер Майами

    Интер Майами

  • Майами
    •

    «Нью-Инглэнд Революшн»

    Турнирное положение: «Нью-Инглэнд Революшн» борется за выход в плей-офф. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Нью-Инглэнд Революшн» набрал 24 зачетных пункта в 19 матчах. А вот отличились игроки команды 25 результативными ударами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нью-Инглэнд Революшн» уступил «Портленд Тимберс» (1:2).

    До того команда подписала мировую с «Колорадо Рэпидс» (3:3). А вот поединок с «Нэвиллом» завершился коллизией (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Нью-Инглэнд Революшн» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Нью-Инглэнд Революшн» нынче выглядит неубедительно. Команда не побеждала в четырех своих последних поединках.

    Причем «Нью-Инглэнд Революшн» традиционно неудачно противостоит «Интеру Майами». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только «Интер Майами» она не может одолеть уже 2 года.

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Интер Майами» относительно преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Интер Майами» в 17 матчах чемпионата набрал 32 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Интер Майами» одолел «Монреаль» (4:1).

    До того команда потерпела поражение от ПСЖ (0:4). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Палмейрасом» (2:2).

    При этом «Интер Майами» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Интер Майами» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 40 мячей в 17 поединках МЛС.

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    При этом «Интер Майами» уступил в трех матчах чемпионата. А вот отставание от лидера измеряется 10 зачетными баллами при имеющихся 4 матчах в запасе.

    Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот блестящий Лионель Месси все еще максимально полезен!

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда способна еще поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Интер Майами» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

    • «Нью-Инглэнд Революшн» не побеждал в 4 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

    Прогноз: «Интер Майами» выглядит симпатичнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Нью-Инглэнд Революшна» нередко допускает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нью-Инглэнд Революшн — Интер Майами?

    Матч Нью-Инглэнд Революшн — Интер Майами состоится 10 июля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Нью-Инглэнд Революшн — Интер Майами?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нью-Инглэнд Революшн — Интер Майами?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нью-Инглэнд Революшн — Интер Майами?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нью-Инглэнд Революшн — Интер Майами?

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.90.

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