Нью-Инглэнд Революшн — Интер Майами. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, МЛС, 10 июля 2025 года

Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами
«Нью-Инглэнд Революшн»
Турнирное положение: «Нью-Инглэнд Революшн» борется за выход в плей-офф. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы своей конференции.
При этом «Нью-Инглэнд Революшн» набрал 24 зачетных пункта в 19 матчах. А вот отличились игроки команды 25 результативными ударами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нью-Инглэнд Революшн» уступил «Портленд Тимберс» (1:2).
До того команда подписала мировую с «Колорадо Рэпидс» (3:3). А вот поединок с «Нэвиллом» завершился коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Нью-Инглэнд Революшн» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Нью-Инглэнд Революшн» нынче выглядит неубедительно. Команда не побеждала в четырех своих последних поединках.
Причем «Нью-Инглэнд Революшн» традиционно неудачно противостоит «Интеру Майами». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только «Интер Майами» она не может одолеть уже 2 года.
«Интер Майами»
Турнирное положение: «Интер Майами» относительно преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Интер Майами» в 17 матчах чемпионата набрал 32 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Интер Майами» одолел «Монреаль» (4:1).
До того команда потерпела поражение от ПСЖ (0:4). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Палмейрасом» (2:2).
При этом «Интер Майами» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Интер Майами» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 40 мячей в 17 поединках МЛС.
При этом «Интер Майами» уступил в трех матчах чемпионата. А вот отставание от лидера измеряется 10 зачетными баллами при имеющихся 4 матчах в запасе.
Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот блестящий Лионель Месси все еще максимально полезен!
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда способна еще поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Интер Майами» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч
- «Нью-Инглэнд Революшн» не побеждал в 4 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.
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Прогноз: «Интер Майами» выглядит симпатичнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Нью-Инглэнд Революшна» нередко допускает результативные ошибки.
Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.25