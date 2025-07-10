Московский «Спартак» сделал предложение по трансферу Коко из «Торино»

Московскийпроявляет серьезный интерес к центральному защитникуи сборной Экваториальной Гвинеи

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, клуб уже сделал официальное предложение по трансферу 26-летнего футболиста, однако итальянская сторона сочла сумму недостаточной и отклонила оффер — детали предложения не раскрываются.

Ранее «Торино» отказался продавать Коко в катарский «Аль-Духаиль» за 16 миллионов евро, а портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро. Контракт Коко с «Торино» действует до лета 2028 года.

В прошедшем сезоне защитник провёл 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и получил 11 желтых карточек.