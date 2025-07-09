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    Постекоглу может возглавить «Брентфорд»

    Футбол Футбол Англии Брентфорд
    Экс-наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу ведет переговоры с «Брентфордом» о возможном назначении, сообщает The Athletic.

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    Клуб ищет нового наставника после ухода Томаса Франка, который возглавлял команду с 2018 по 2025 год, а этим летом перешел в «Тоттенхэм».

    В начале июня лондонский клуб объявил об увольнении Постекоглу, работавшего с «шпорами» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он привел команду к победе в Лиге Европы, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Этот трофей стал первым для «Тоттенхэма» с 2008 года.

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    По итогам прошедшего сезона АПЛ «Брентфорд» набрал 56 очков и занял 10-е место в турнирной таблице.

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