Постекоглу может возглавить «Брентфорд»

Экс-наставникведет переговоры со возможном назначении, сообщает The Athletic.

Клуб ищет нового наставника после ухода Томаса Франка, который возглавлял команду с 2018 по 2025 год, а этим летом перешел в «Тоттенхэм».

В начале июня лондонский клуб объявил об увольнении Постекоглу, работавшего с «шпорами» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он привел команду к победе в Лиге Европы, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Этот трофей стал первым для «Тоттенхэма» с 2008 года.

Прогнозы и ставки на футбол

По итогам прошедшего сезона АПЛ «Брентфорд» набрал 56 очков и занял 10-е место в турнирной таблице.