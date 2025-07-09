ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ТрошечкинАлександр Трошечкин: Поначалу я часто не нравлюсь новым тренерам — такая у меня особенность
    Все новости спорта

    Источник: «Бавария» готова предложить не более 60 миллионов евро за Луиса Диаса

    Футбол Футбол Германии Бавария Футбол Англии Ливерпуль Трансферы
    Мюнхенская «Бавария» установила верхний предел возможного трансферного предложения по вингеру «Ливерпуля» Луису Диасу.

    Луис Диас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Диас

    Как пишет CF Bayern Insider, клуб готов заплатить не более 60 миллионов евро плюс бонусы. Переговоры с «Ливерпулем» приостановлены на фоне трагедии в семье Диогу Жоты, однако представители «Баварии» уже уведомили агента Диаса о намерении подписать игрока этим летом.

    Диас ранее согласовал условия личного контракта с мюнхенским клубом и выразил готовность перейти в Бундеслигу, несмотря на интерес со стороны «Барселоны». Текущее соглашение 28-летнего колумбийца с «Ливерпулем» рассчитано до 2027 года.

    В минувшем сезоне Луис Диас провел за «Ливерпуль» 50 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 8 результативных передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли парижане одолеть «сливочных» и пробиться в финал?
  • ПСЖ — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Сможет ли Мирра выиграть у Бенчич?
  • Андреева — Бенчич. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Самсонова обыграет Свентек и выйдет в полуфинал Уимблдона?
  • Свентек — Самсонова. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.00
  • Экспресс дня 9 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Андреева — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Коболли — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зенит — Сьон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч СИК Сейняйоки — Клаксвик
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сабах — Целе
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торпедо Кутаиси — Ордабасы
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — Пенибонт
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры