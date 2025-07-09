Источник: «Бавария» готова предложить не более 60 миллионов евро за Луиса Диаса

Мюнхенскаяустановила верхний предел возможного трансферного предложения по вингеру

Как пишет CF Bayern Insider, клуб готов заплатить не более 60 миллионов евро плюс бонусы. Переговоры с «Ливерпулем» приостановлены на фоне трагедии в семье Диогу Жоты, однако представители «Баварии» уже уведомили агента Диаса о намерении подписать игрока этим летом.

Диас ранее согласовал условия личного контракта с мюнхенским клубом и выразил готовность перейти в Бундеслигу, несмотря на интерес со стороны «Барселоны». Текущее соглашение 28-летнего колумбийца с «Ливерпулем» рассчитано до 2027 года.

В минувшем сезоне Луис Диас провел за «Ливерпуль» 50 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 8 результативных передач.