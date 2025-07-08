«Бавария» снова интересуется Нкунку

Мюнхенскаявозобновила интерес к полузащитникуиз лондонского «Челси», сообщает The Athletic.

Первый раз в поле зрения чемпиона Бундеслиги 27-летний француз попал еще летом 2024 года, но тогда переход не состоялся, а сама «Бавария» переключилась на Флориана Вирца и Нико Уильямса.

Но после того, как их переходы сорвались, она вспомнила о Нкунку.

В настоящий момент игрок «Челси» оценивается в € 35 млн, провел в прошлом сезоне 46 матчей в составе «синих», в которых забил 15 мячей и сделал 5 ассистов во всех турнирах. Нкунку имеет опыт выступления в Бундеслиге за «РБ Лейпциг» (2019-2023), где был лидером клуба.