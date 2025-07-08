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    В «Милане» прокомментировали возвращение Аллегри

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан
    Спортивный директор «Милана» Игли Таре поделился мнением о назначении Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды. Специалист официально возглавил клуб 30 мая.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Хочу поблагодарить Массимилиано и его штаб за энтузиазм, с которым они подошли к этой возможности. Мы увидели в Аллегри человека с огромным опытом и правильным менталитетом — это решение было принято клубом единогласно», — цитирует Таре Milan News.

    Для Аллегри это второй приход в стан россонери. Он уже возглавлял команду с 2010 по 2014 год, приведя ее к чемпионству в Серии А в сезоне-2010/2011 и победе в Суперкубке Италии.

    Последней командой 57-летнего специалиста был «Ювентус», с которым он работал до 2024 года.

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