8 июля состоится первый полуфинал клубного чемпионата мира, в которомбудут бороться за выход в финальную часть турнира. Матч запланирована 8 июля 22:00 по мск.

«Флуминенсе» уже не раз доказал в этом плей-офф, что является очень непростым соперником. Бразильцы выбили из турнира миланский «Интер» и саудовский «Аль-Хиляль». Таким образом, клуб выиграл 3 матча из 5, но при этом еще ни разу не потерпел поражения.

«Челси» в минувшем раунде победил «Палмейрас», а перед этим выиграл у «Бенфики». За 5 сыгранных поединков «аристократы» ни разу не сыграли вничью — 4 победы, 1 поражение. Одно фиаско «синие» потерпели в матче с бразильским «Фламенго».

Прогнозы и ставки

Полезная информация для ставок:

Букмекеры оценивают шансы команд на победу в матче коэффициентами 6.35 и 1.62. Ставки на проход в финал принимаются с котировками 6.35 и 1.62.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Флуминенсе» не настолько прост для «Челси». Они дали две ставки в своем прогнозе.

Искусственный интеллект ожидает победу «Челси» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Флуминенсе» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

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