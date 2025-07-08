«Флуминенсе» уже не раз доказал в этом плей-офф, что является очень непростым соперником. Бразильцы выбили из турнира миланский «Интер» и саудовский «Аль-Хиляль». Таким образом, клуб выиграл 3 матча из 5, но при этом еще ни разу не потерпел поражения.
«Челси» в минувшем раунде победил «Палмейрас», а перед этим выиграл у «Бенфики». За 5 сыгранных поединков «аристократы» ни разу не сыграли вничью — 4 победы, 1 поражение. Одно фиаско «синие» потерпели в матче с бразильским «Фламенго».
Прогнозы и ставки
Полезная информация для ставок:
- Букмекеры оценивают шансы команд на победу в матче коэффициентами 6.35 и 1.62. Ставки на проход в финал принимаются с котировками 6.35 и 1.62.
- Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Флуминенсе» не настолько прост для «Челси». Они дали две ставки в своем прогнозе.
- Искусственный интеллект ожидает победу «Челси» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Флуминенсе» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.