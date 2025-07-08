22:00Флуминенсе — ЧелсиОнлайн
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    Тиаго Силва«Флуминенсе» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция
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    «Флуминенсе» — «Челси»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Челси Латинская Америка
    8 июля состоится первый полуфинал клубного чемпионата мира, в котором «Флуминенсе» и «Челси» будут бороться за выход в финальную часть турнира. Матч запланирована 8 июля 22:00 по мск.

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    «Флуминенсе» уже не раз доказал в этом плей-офф, что является очень непростым соперником. Бразильцы выбили из турнира миланский «Интер» и саудовский «Аль-Хиляль». Таким образом, клуб выиграл 3 матча из 5, но при этом еще ни разу не потерпел поражения.

    «Челси» в минувшем раунде победил «Палмейрас», а перед этим выиграл у «Бенфики». За 5 сыгранных поединков «аристократы» ни разу не сыграли вничью — 4 победы, 1 поражение. Одно фиаско «синие» потерпели в матче с бразильским «Фламенго».

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация для ставок:

    • Букмекеры оценивают шансы команд на победу в матче коэффициентами 6.35 и 1.62. Ставки на проход в финал принимаются с котировками 6.35 и 1.62.

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Флуминенсе» не настолько прост для «Челси». Они дали две ставки в своем прогнозе.

    • Искусственный интеллект ожидает победу «Челси» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Флуминенсе» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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