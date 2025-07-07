Осимхен хочет остаться в «Галатасарае»

Виктор Осимхен Фото: globallookpress.com
По информации источника, турецкий клуб удовлетворил финансовые требования футболиста, согласившись платить ему €16 млн в год. Это сыграло ключевую роль в намерении нигерийца продолжить карьеру в Стамбуле.
Тем не менее, итальянский клуб не планирует отпускать 26-летнего форварда дешевле чем за €75 млн. В случае отсутствия приемлемых предложений Осимхен будет обязан вернуться к команде и присоединиться к предсезонному сбору 15 или 17 июля. Также не исключено, что «Наполи» воспользуется правом на одностороннее продление контракта с игроком до 2027 года.
В минувшем сезоне Осимхен провёл 41 матч во всех турнирах, забил 37 голов и сделал восемь результативных передач.