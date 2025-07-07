Осимхен хочет остаться в «Галатасарае»

Нападающий «Наполи»выразил желание остаться в, где он провёл предыдущий сезон на правах аренды. Об этом сообщает Corriere dello Sport

По информации источника, турецкий клуб удовлетворил финансовые требования футболиста, согласившись платить ему €16 млн в год. Это сыграло ключевую роль в намерении нигерийца продолжить карьеру в Стамбуле.

Тем не менее, итальянский клуб не планирует отпускать 26-летнего форварда дешевле чем за €75 млн. В случае отсутствия приемлемых предложений Осимхен будет обязан вернуться к команде и присоединиться к предсезонному сбору 15 или 17 июля. Также не исключено, что «Наполи» воспользуется правом на одностороннее продление контракта с игроком до 2027 года.

В минувшем сезоне Осимхен провёл 41 матч во всех турнирах, забил 37 голов и сделал восемь результативных передач.