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    Осимхен хочет остаться в «Галатасарае»

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    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен выразил желание остаться в «Галатасарае», где он провёл предыдущий сезон на правах аренды. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    По информации источника, турецкий клуб удовлетворил финансовые требования футболиста, согласившись платить ему €16 млн в год. Это сыграло ключевую роль в намерении нигерийца продолжить карьеру в Стамбуле.

    Тем не менее, итальянский клуб не планирует отпускать 26-летнего форварда дешевле чем за €75 млн. В случае отсутствия приемлемых предложений Осимхен будет обязан вернуться к команде и присоединиться к предсезонному сбору 15 или 17 июля. Также не исключено, что «Наполи» воспользуется правом на одностороннее продление контракта с игроком до 2027 года.

    В минувшем сезоне Осимхен провёл 41 матч во всех турнирах, забил 37 голов и сделал восемь результативных передач.

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