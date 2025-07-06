6 июлясыграет в гостях ув матче регулярного чемпионата МЛС, который на местном стадионе «Сапуто». Начало встречи в 02:30 по мск.

«Монреаль» после победы над «Нью-Йорком» будет стремиться к продлению белой полосы. Особых турнирных дивидендов команде это не даст. Пока что хозяева последние в таблице Востока без шансов зайти в зону плей-офф.

«Интер» потерпел унизительное поражение от ПСЖ в 1/8 финала клубного чемпионата мира. В МЛС у Месси и Ко две победы подряд. Чтобы гарантировать себе место в топ-7, гостям нужно снова побеждать.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают фаворитом «Интер». Ставки принимаются с коэффициентами 3.35 и 1.95 соответственно.

На сайте LiveSport эксперты дали прогноз, сможет ли «Интер» продолжить свою победную серию в МЛС.

Искусственный интеллект спрогнозировал результативную ничью 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монреаль» — «Интер Майами» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.