«Монреаль» после победы над «Нью-Йорком» будет стремиться к продлению белой полосы. Особых турнирных дивидендов команде это не даст. Пока что хозяева последние в таблице Востока без шансов зайти в зону плей-офф.
«Интер» потерпел унизительное поражение от ПСЖ в 1/8 финала клубного чемпионата мира. В МЛС у Месси и Ко две победы подряд. Чтобы гарантировать себе место в топ-7, гостям нужно снова побеждать.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают фаворитом «Интер». Ставки принимаются с коэффициентами 3.35 и 1.95 соответственно.
- На сайте LiveSport эксперты дали прогноз, сможет ли «Интер» продолжить свою победную серию в МЛС.
- Искусственный интеллект спрогнозировал результативную ничью 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Монреаль» — «Интер Майами» смотрите на LiveCup.Run.
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