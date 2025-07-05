5 июля на стадионе «Мидоулэндс» в Ист Рутерфорд состоится поединке 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором сильнейшего будут выяснять мадридскийи дортмундская. Начало события в 22:00 по мск.

«Реал» выиграл три последних поединка на турнире, в том числе обыграв туринский «Ювентус» 1:0. Пока что только «Аль-Хилялю» удалось устоять перед «сливочными», сыграв вничью 1:1.

«Боруссия» имеет ту же статистику — одна ничья и три победы. Теперь «шмелям» предстоит серьезное испытание. «Реал» они обыгрывали в 2014 году, после чего было две ничьи и 4 победы «галактикос».

Прогнозы и ставки

Полезная информация для ставок:

Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.63 на победу «Реала», 5.20 на победу «Боруссии». Поставить на проход команд в полуфинал можно с коэффициентами 1.32 и 3.35 соответственно.

Эксперты LiveSport.Ru рассказали, чего ждать от поединка и пройдет ли «Реал» выбить «Боруссию» из турнира.

Искусственный интеллект поставил на результативную ничью 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Боруссия» Д смотрите на LiveCup.Run.

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