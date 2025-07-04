Педро: Думаю, я забил неплохой гол

Форвард «Зенита»высказался о матче с махачкалинским «Динамо», а также прокомментировал свой гол в ворота соперника. В роли ассистента выступил

3 июля «Зенит» одолел махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче со счетом 2:0. Встреча прошла в Санкт‑Петербурге. Педро поразил ворота соперника на 89‑й минуте.

«Мы находимся в процессе подготовки, на этом этапе все матчи сложные. Но я уверен, что мы провели отличную игру. Уже совсем скоро нас ждет следующий матч, который тоже очень важен, надеюсь, удастся победить и в нем.

Мой гол? Мы начали второй тайм не слишком удачно, но к концу игры полностью завладели инициативой. Слава богу, мне удалось точно пробить после классной передачи Густаво Мантуана. Думаю, получился неплохой гол», — сказал Педро «Матч ТВ».

«Зенит» 6 июля встретится с калининградской «Балтикой» в товарищеском матче.