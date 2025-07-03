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    Источник: «Спартак» отклонил предложение «Фейеноорда» по Угальде

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    «Фейеноорд» сделал официальное предложение московскому «Спартаку» по трансферу нападающего Манфреда Угальде, оценив переход в 15 миллионов евро.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    Однако, как пишет журналист Максим Никитин, красно-белые отклонили этот оффер, не желая расставаться с основным форвардом за предложенную сумму. По информации источников, окружение Угальде настаивает на его возвращении в Нидерланды, но сам футболист пока не принял окончательного решения о будущем.

    Манфред Угальде выступает за «Спартак» с 2024 года, перейдя из «Твенте». Его контракт с московским клубом рассчитан до 2028 года, а текущая трансферная стоимость также оценивается в 15 миллионов евро.

    За время выступлений в составе «Спартака» костариканский нападающий провёл 52 матча во всех турнирах, забив 19 голов и сделав 6 результативных передач

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