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    «Наполи» подпишет лидера обороны «Болоньи»

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    Как сообщает издание Football Italia, чемпион Серии А «Наполи» близок к приобретению центрального защитника Сэма Бекема.

    Сэм Бекема
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    Сэм Бекема

    Сумма трансфера за 26-летнего голландца составит 30 млн евро. «Болонья» не хотела отпускать своего лидера обороны и предложила ему новый контракт на улучшенных условиях, но Бекема отказался от такого предложения.

    Летом 2023 года Бекема перебрался в «Болонью» из голландского АЗ и сразу стал ключевым футболистом клуба. В минувшем сезоне он провел за итальянский клуб 47 матчей и сделал 2 голевые передачи.

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    • Контракт защитника с «Болонье» действует до 2027 года, а рыночная цена сейчас на Transfermarkt равна 28 млн евро.

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