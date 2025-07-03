«Наполи» подпишет лидера обороны «Болоньи»

Как сообщает издание Football Italia, чемпион Серии Аблизок к приобретению центрального защитника

Сумма трансфера за 26-летнего голландца составит 30 млн евро. «Болонья» не хотела отпускать своего лидера обороны и предложила ему новый контракт на улучшенных условиях, но Бекема отказался от такого предложения.

Летом 2023 года Бекема перебрался в «Болонью» из голландского АЗ и сразу стал ключевым футболистом клуба. В минувшем сезоне он провел за итальянский клуб 47 матчей и сделал 2 голевые передачи.

Контракт защитника с «Болонье» действует до 2027 года, а рыночная цена сейчас на Transfermarkt равна 28 млн евро.