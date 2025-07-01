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    Игорь АкинфеевЦСКА — «Партизан». Онлайн, прямая трансляция
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    Кепа Аррисабалага перешел в лондонский «Арсенал»

    Футбол Футбол Англии Арсенал Челси Трансферы
    «Арсенал» официально объявил о подписании 30-летнего голкипера Кепы Аррисабалаги.

    Кепа Аррисабалага
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    Кепа Аррисабалага

    По информации СМИ, «канониры» активировали пункт об отступных в контракте Кепы с «Челси» на сумму 5 миллионов фунтов стерлингов.

    Кепа перешел в «Челси» в 2018 году из «Атлетика» и за время выступлений в лондонском клубе выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    В сезоне-2023/24 он выступал на правах аренды за «Реал Мадрид», с которым стал чемпионом Испании, победителем Суперкубка страны и Лиги чемпионов.

    Минувший сезон Кепа провел в аренде в «Борнмуте», сыграв 31 матч в АПЛ и сохранив ворота в неприкосновенности в 8 играх.

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