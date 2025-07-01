Кепа Аррисабалага перешел в лондонский «Арсенал»

официально объявил о подписании 30-летнего голкипера

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Кепа Аррисабалага Фото: Официальный сайт «Арсенала»

По информации СМИ, «канониры» активировали пункт об отступных в контракте Кепы с «Челси» на сумму 5 миллионов фунтов стерлингов.

Кепа перешел в «Челси» в 2018 году из «Атлетика» и за время выступлений в лондонском клубе выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В сезоне-2023/24 он выступал на правах аренды за «Реал Мадрид», с которым стал чемпионом Испании, победителем Суперкубка страны и Лиги чемпионов.

Минувший сезон Кепа провел в аренде в «Борнмуте», сыграв 31 матч в АПЛ и сохранив ворота в неприкосновенности в 8 играх.