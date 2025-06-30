Семак: Луис Энрике тяжело набирает форму

Наставник «Зенита»выразил мнение, что сейчас форварднаходится не в лучшем функциональном состоянии.

Ранее в товарищеском матче «Зенит» разгромил белградскую «Црвену Звезду», а Луис Энрике отметился дублем.

«Луису Энрике функционально сейчас тяжело, набирает форму он медленно через матчи, тренировки, работу, получает то игровое время, которое мы посчитаем нужным. Надеюсь, игроки придут в хорошее состояние к официальным матчам.

Молодые игроки вышли хорошо, активно, постарались проявить себя, но и результат позволял играть более раскрепощенно. Им легче было выходить в этот матч, чем в любой другой при более скромном счете», — сказал Семак «Матч ТВ».

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9 июля «Зенит» проведет товарищеский матч со швейцарским «Сьоном».