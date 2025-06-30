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    Семак: Луис Энрике тяжело набирает форму

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    Наставник «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что сейчас форвард Луис Энрике находится не в лучшем функциональном состоянии.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Ранее в товарищеском матче «Зенит» разгромил белградскую «Црвену Звезду», а Луис Энрике отметился дублем.

    «Луису Энрике функционально сейчас тяжело, набирает форму он медленно через матчи, тренировки, работу, получает то игровое время, которое мы посчитаем нужным. Надеюсь, игроки придут в хорошее состояние к официальным матчам.

    Молодые игроки вышли хорошо, активно, постарались проявить себя, но и результат позволял играть более раскрепощенно. Им легче было выходить в этот матч, чем в любой другой при более скромном счете», — сказал Семак «Матч ТВ».

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    9 июля «Зенит» проведет товарищеский матч со швейцарским «Сьоном».

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