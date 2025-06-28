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    Анхель Ди Мария«Бенфика» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция
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    Роналду: Я хочу быть готовым к игре за «Аль-Наср» и сборную Португалии

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Сборная Португалии Португалия Клубный чемпионат мира
    Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил, почему отказался выступать на Клубном чемпионате мира за другую команду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «У меня были некоторые предложения сыграть в клубном чемпионате мира, но я думаю, что это не имело смысла, потому что я предпочитаю хорошо отдохнуть, хорошо подготовиться, потому что следующий сезон будет очень длинным с чемпионатом мира в концовке.

    Поэтому я хочу быть готовым не только к игре за "Аль-Наср", но и к национальной команде. Вот почему я решил сыграть за сборную, а затем не принимать других предложений и остаться в клубе», — сказал Роналду в интервью пресс-службе «Аль-Насра».

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