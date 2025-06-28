Роналду: Я хочу быть готовым к игре за «Аль-Наср» и сборную Португалии

Нападающийи сборнойобъяснил, почему отказался выступать на Клубном чемпионате мира за другую команду.

«У меня были некоторые предложения сыграть в клубном чемпионате мира, но я думаю, что это не имело смысла, потому что я предпочитаю хорошо отдохнуть, хорошо подготовиться, потому что следующий сезон будет очень длинным с чемпионатом мира в концовке.

Поэтому я хочу быть готовым не только к игре за "Аль-Наср", но и к национальной команде. Вот почему я решил сыграть за сборную, а затем не принимать других предложений и остаться в клубе», — сказал Роналду в интервью пресс-службе «Аль-Насра».

В прошедшем сезоне португальский форвард провел за команду 30 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 25 голов и сделал 3 голевые передачи.