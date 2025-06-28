Официально: Жиру покидает «Лос-Анджелес»

Французский нападающийпокидаетпо обоюдному согласию, сообщает официальный сайт МЛС.

«Оливье проявил себя как образцовый профессионал за время своей работы в клубе. Он привнес скромность и победный настрой, которые помогли воодушевить всех вокруг него. Оливье был выдающимся послом клуба на поле и за его пределами. Мы благодарны за его вклад и желаем ему, его жене Дженнифер и его семье всего самого наилучшего в этой следующей главе», — заявил член правления клуба Джон Торрингтон.

Ближайший матч регулярного чемпионата против «Ванкувер Уайткэпс» станет для 38-летнего форварда последним в футболке «Лос-Анджелес».

Новым клубом Жиру станет французский «Лилль».