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    Официально: Жиру покидает «Лос-Анджелес»

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    Французский нападающий Оливье Жиру покидает «Лос-Анджелес» по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт МЛС.

    Оливье Жиру
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    Оливье Жиру

    «Оливье проявил себя как образцовый профессионал за время своей работы в клубе. Он привнес скромность и победный настрой, которые помогли воодушевить всех вокруг него. Оливье был выдающимся послом клуба на поле и за его пределами. Мы благодарны за его вклад и желаем ему, его жене Дженнифер и его семье всего самого наилучшего в этой следующей главе», — заявил член правления клуба Джон Торрингтон.

    Ближайший матч регулярного чемпионата против «Ванкувер Уайткэпс» станет для 38-летнего форварда последним в футболке «Лос-Анджелес».

    Новым клубом Жиру станет французский «Лилль».

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