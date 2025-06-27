Тедеев: Счастье, что Дзюба остается в «Акроне»

Главный тренер «Акрона»считает удачей, что команде удалось сохранить в своих рядах нападающего

«Очень важно, что мы продлили контракт с Артемом. Это большое счастье для всего нашего тренерского штаба. Я уверен, для его партнеров тоже. Здесь все понятно. "Акрон" с Дзюбой и без него — две разные команды? Безусловно, да. С Артемом мы можем играть в определенный футбол.

Боже упаси, без него, мы не представляем себе, но можем игру перестраивать. Здесь тактическая составляющая и ментальная имеют значение. Обе очень важны. С Артемом будет намного легче!» — сказал Тедеев «СЭ».

1 июня стало известно о продлении контракта с 36-летним нападающим на один сезон.