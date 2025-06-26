Ди Франческо возглавил «Лечче»

Эусебио Ди Франческо Фото: globallookpress.com
55-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2026 года с опцией автоматического продления в случае сохранения команды в Серии А по итогам сезона.
Ди Франческо сменит на посту Марко Джампаоло, который в минувшем сезоне вместе с южанами занял 17-е место в минувшем сезоне и спасся от вылета. Стоит отметить, что экс-тренер «Ромы» вернется в «Лечче» спустя 14 лет.
Последним местом работы итальянского наставника является «Венеция», которая в минувшем сезоне заняла 19-е место в Серии А и вылетела из высшего дивизиона. Также Ди Франческо ранее тренировал «Сассуоло», «Рому», «Сампдорию» и иные итальянские клубы.