Для «Чикаго» предстоящий матч очень важен. Клуб в случае победы может подняться в зону плей-офф. Однако соперником является лидер Восточной конференции, который сегодня точно не собирается проигрывать.
Тем не менее в последних очных матчах «Файр» были для «Филадельфии» неприятным соперником — поражение, две ничьи. Конечно гости будут стараться, чтобы продлить свою длительную беспроигрышную серию, которая тянется с апреля.
Прогнозы и ставки
Полезное для ставок:
- Букмекеры считают, что у «Чикаго» выше шансы на победу — 2.02 против 3.35.
- Эксперты LiveSport.Ru сделали предсказание на результативность поединка. Посмотреть его можно здесь.
- ИИ сделал ставку на победу «Филадельфии» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Чикаго» — «Филадельфия» смотрите на LiveCup.Run.
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