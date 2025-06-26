26 июнясыграют в матче регулярного чемпионата МЛС. Старт поединка в 03:30.

Для «Чикаго» предстоящий матч очень важен. Клуб в случае победы может подняться в зону плей-офф. Однако соперником является лидер Восточной конференции, который сегодня точно не собирается проигрывать.

Тем не менее в последних очных матчах «Файр» были для «Филадельфии» неприятным соперником — поражение, две ничьи. Конечно гости будут стараться, чтобы продлить свою длительную беспроигрышную серию, которая тянется с апреля.

Прогнозы и ставки

Полезное для ставок:

Букмекеры считают, что у «Чикаго» выше шансы на победу — 2.02 против 3.35.

Эксперты LiveSport.Ru сделали предсказание на результативность поединка. Посмотреть его можно здесь.

ИИ сделал ставку на победу «Филадельфии» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Чикаго» — «Филадельфия» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.