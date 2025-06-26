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    «Чикаго» — «Филадельфия»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол MLS
    26 июня «Чикаго» и «Филадельфия» сыграют в матче регулярного чемпионата МЛС. Старт поединка в 03:30.

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    Для «Чикаго» предстоящий матч очень важен. Клуб в случае победы может подняться в зону плей-офф. Однако соперником является лидер Восточной конференции, который сегодня точно не собирается проигрывать.

    Тем не менее в последних очных матчах «Файр» были для «Филадельфии» неприятным соперником — поражение, две ничьи. Конечно гости будут стараться, чтобы продлить свою длительную беспроигрышную серию, которая тянется с апреля.

    Прогнозы и ставки

    Полезное для ставок:

    • Букмекеры считают, что у «Чикаго» выше шансы на победу — 2.02 против 3.35.

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали предсказание на результативность поединка. Посмотреть его можно здесь.

    • ИИ сделал ставку на победу «Филадельфии» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Чикаго» — «Филадельфия» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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