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    Чикаго Файр — Филадельфия Юнион: прогноз на чемпионат МЛС по футболу, ставка на матч за 3.90

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    Прогноз и ставки на «Чикаго Файр» — «Филадельфия Юнион»
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    «Чикаго Файр»
    26 июня в матче регулярного чемпионата Восточной конференции чемпионата МЛС по футболу сыграют «Чикаго Файр» и «Филадельфия Юнион». Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго Файр» — «Филадельфия Юнион», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 26 Июня 2025 года

    Чикаго Файр

  • Чикаго
    •  Чикаго Файр 03:30 Филадельфия Юнион

    Филадельфия Юнион

  • Филадельфия
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    «Чикаго Файр»

    Турнирное положение: команда из Чикаго пока что не пробивается в плей-офф, но еще все можно исправить.

    В настоящий момент коллектив из штата Иллинойс имеет в своем активе 25 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

    Чикаго Файр — Филадельфия Юнион: коэффициенты букмекеров

    «Красные» за 17 матчей смогли забить 35 мячей, а пропустили всего 31.

    Последние матчи: в прошлой игре «Чикаго Файр» в родных стенах проиграл «Нэшвиллу» (0:2).

    До этого же подопечные Грегга Берхалтера смогли выиграть у «ДС Юнайтед» (7:1) и «Орландо Сити» (3:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Перед этим также была победа над «Нью-Инглэнд Революшн» (3:1) и выход в четвертьфинал Кубка США.

    Не сыграют: травмированы Кристофер Каппс и Давид Пореба, а в своих сборных находятся Крис Брэди и Харольд Осорио.

    Состояние команды: пока что сезон для «Чикаго Файр» складывается не лучшим образом, однако все еще можно исправить. Команде главное попасть в плей-офф, а там уже все может быть.

    Сейчас «Чикаго Файр» только по дополнительным показателям уступает «Шарлотт», поэтому одна победа может поднять команду сразу в топ-7.

    «Филадельфия Юнион»

    Турнирное положение: коллектив из Филадельфии успешно выступает в текущем сезоне МЛС.

    В настоящий момент «темно-синие» смогли набрать 37 очков и лидируют в турнирной таблице Восточной конференции.

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    • Команда из штата Пенсильвания забила 34 мяча, а пропустила всего 19.

    Последние матчи: в прошлых турах «Филадельфия Юнион» победила «Шарлотт» (2:1), но сыграла вничью с «Далласом» (0:0).

    Перед этим же подопечные Брэдли Карнелла выиграли у «Торонто» (3:3), но расписали мировую с «Интер Майами» (3:3).

    Не сыграют: в лазарете находятся Тай Барибо и Ян Главинович, а в своих сборных — Андре Блэйк и Жан Жак Данли.

    Состояние команды: в прошлом сезоне «Филадельфия» стала только 12-й в своей конференции и 23-й в общем зачете, не сумев выйти в плей-офф. Прогресс сразу же заметен, команда является лидером и попадет в плей-офф.

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    Конечно, претендовать на победу в сезоне МЛС будет крайне сложно, однако в плей-офф всегда все непредсказуемо и быть может все.

    Статистика для ставок

    • «Ривер Плейт» не проигрывает в основное время на протяжении 20 матчей

    • «Филадельфия Юнион» не проигрывает на протяжении 12 матчей

    • В прошлом очном матче «Чикаго Файр» победил «Филадельфию Юнион» с результатом 4:3

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Чикаго Файр» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.90, а победа «Филадельфии Юнион» — в 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: «Чикаго» играет дома, а вот «Филадельфия» давно не проигрывала, поэтому команды вполне могут сыграть вничью.

    Ставка: ничья за 3.90.

    Прогноз: игра должна получиться упорной, поэтому соперники вполне могут много друг другу не забить.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Чикаго Файр — Филадельфия Юнион?

    Матч Чикаго Файр — Филадельфия Юнион состоится 26 июня 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Чикаго Файр — Филадельфия Юнион?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Чикаго Файр — Филадельфия Юнион?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Чикаго Файр — Филадельфия Юнион?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Чикаго Файр — Филадельфия Юнион?

    Коэффициенты букмекеров: «Чикаго Файр» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.90, а победа «Филадельфии Юнион» — в 3.15.

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    Чикаго Файр — Филадельфия Юнион: прогноз и ставка за 3.90, статистика, коэффициенты матча 26.06.202503:30. Много голов не ждем
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