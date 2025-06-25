«Флуминенсе» имеет 4 очка и возглавляет таблицу. Однако предстоящая игра с «Мамелоди» станет решающей и ответит на вопрос о том, выйдут ли бразильцы в плей-офф клубного мундиаля.
«Мамелоди» оступился и отстал в прошлом туре, когда проиграл дортмундской «Боруссиии» 3:4. Однако результат говорит о том, что африканский клуб не стоит недооценивать. Именно поэтому сегодня будет максимально высокий уровень интриги.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Флуминенсе» — фаворит букмекеров. Коэффициенты на игру такие: 3.70 на победу «Мамелоди», 3.35 на ничью, 2.18 на победу «Флуминенсе».
- Эксперты LiveSport ожидают от «Флуминенсе» решительных действий с первых минут.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Мамелоди» — «Флуминенсе» смотрите на LiveCup.Run.
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