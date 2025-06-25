22:00Мамелоди Сандаунс — ФлуминенсеОнлайн
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    «Мамелоди Сандаунз»«Мамелоди Сандаунс» — «Флуминенсе». Онлайн, прямая трансляция
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    «Мамелоди» — «Флуминенсе»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Латинская Америка
    «Мамелоди Сандаунс» и «Флуминенсе» сыграют в матче 3-го тура группы F клубного чемпионата мира. Игра пройдет в Майами-Гарденс 25 июня. Начало в 22:00 мск.

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    «Флуминенсе» имеет 4 очка и возглавляет таблицу. Однако предстоящая игра с «Мамелоди» станет решающей и ответит на вопрос о том, выйдут ли бразильцы в плей-офф клубного мундиаля.

    «Мамелоди» оступился и отстал в прошлом туре, когда проиграл дортмундской «Боруссиии» 3:4. Однако результат говорит о том, что африканский клуб не стоит недооценивать. Именно поэтому сегодня будет максимально высокий уровень интриги.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Флуминенсе» — фаворит букмекеров. Коэффициенты на игру такие: 3.70 на победу «Мамелоди», 3.35 на ничью, 2.18 на победу «Флуминенсе».

    • Эксперты LiveSport ожидают от «Флуминенсе» решительных действий с первых минут.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Мамелоди» — «Флуминенсе» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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