Новозеландский клубсыграет с аргентинским грандомв матче третьего тура групповой стадии клубного чемпионата мира. Команды встретятся 24 июня на стадионе «Геодис Парк» в Нэшвилле. Старт поединка в 22:00 мск.

Для «Бока Хуниорс» матч имеет очень важное значение. Команда должна выиграть, чтобы оставить шансы на выход в плей-офф. Однако все будет зависеть от параллельного поединка «Бенфики» и «Баварии», прогноз на который есть на LiveSport.Ru.

Напомним, ранее «Бока» сыграла с «Бенфикой» вничью 2:2, после этого клуб проиграл 1:2 «Баварии».

«Окленд» разгромно проиграл в двух поединках с общим результатом 0:16. Новозеландцы — главный андердог группы С.

Прогнозы и ставки

Полезная информация для ставок:

Букмекеры предсказывают «Бока Хуниорс» легкий матч — 1.01 на его победу. На победу «Окленда» ставки принимаются с коэффициентом 80.0.

На сайте LiveSport.Ru вышел прогноз, в котором эксперты предложили две ставки на тотал матча.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Окленд» — «Бока Хуниорс» смотрите на LiveCup.Run.

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