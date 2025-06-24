1-й таймОкленд Сити — Бока ХуниорсОнлайн
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    Эдинсон Кавани«Окленд Сити» — «Бока Хуниорс». Онлайн, прямая трансляция
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    «Окленд» — «Бока Хуниорс»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Латинская Америка
    Новозеландский клуб «Окленд» сыграет с аргентинским грандом «Бока Хуниорс» в матче третьего тура групповой стадии клубного чемпионата мира. Команды встретятся 24 июня на стадионе «Геодис Парк» в Нэшвилле. Старт поединка в 22:00 мск.

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    Для «Бока Хуниорс» матч имеет очень важное значение. Команда должна выиграть, чтобы оставить шансы на выход в плей-офф. Однако все будет зависеть от параллельного поединка «Бенфики» и «Баварии», прогноз на который есть на LiveSport.Ru.

    Напомним, ранее «Бока» сыграла с «Бенфикой» вничью 2:2, после этого клуб проиграл 1:2 «Баварии».

    «Окленд» разгромно проиграл в двух поединках с общим результатом 0:16. Новозеландцы — главный андердог группы С.

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация для ставок:

    • Букмекеры предсказывают «Бока Хуниорс» легкий матч — 1.01 на его победу. На победу «Окленда» ставки принимаются с коэффициентом 80.0.

    • На сайте LiveSport.Ru вышел прогноз, в котором эксперты предложили две ставки на тотал матча.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Окленд» — «Бока Хуниорс» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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