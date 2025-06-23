ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий ДроздовЮрий Дроздов: Сегодняшнему «Локомотиву» нужен карт-бланш минимум на три сезона
    Все новости спорта

    «Сиэтл» — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Франции ПСЖ MLS
    23 июня в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд» клуб МЛС «Сиэтл» сыграет с чемпионом Европы ПСЖ в матче 3-го тура групповой стадии клубного чемпионата мира. Начало игры в 22:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В прошлом туре ПСЖ проиграл «Ботафого». Это уравняло «парижан» с мадридским «Атлетико». Пока что французский клуб занимает 2-е место, однако потеря очков недопустима. Команде Луиса Энрике нужно побеждать.

    «Сиэтл» — это андердог квартета В, который проиграл в двух турах, пропустив 5 мячей в общей сложности. У ПСЖ есть хороший шанс оформить выход в плей-офф. Воспользуется ли он этим?

    Прогнозы и ставки

    Полезное для ставок:

    • Букмекеры считают, что ПСЖ без проблем сделает результат — 18.0 против 1.12 на победу.

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на то, насколько уверенно ПСЖ выиграет у «Сиэтла».

    • Искусственный интеллект полагает, что матч завершится со счетом 4:0 в пользу «парижан».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Сиэтл» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли «ПСЖ» «Сиэтл Саундерс»?
  • «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • Смогут ли «Атлетико» и «Ботафого» определить сильнейшего?
  • «Атлетико» — «Ботафого». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Юным немцам финала не видать!
  • Испания (U19) — Германия (U19). Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.43
  • Экспресс дня 23 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Атлетико — Ботафого
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нидерланды (U19) — Румыния (U19)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бенфика — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Окленд Сити — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.68
  • Экспресс дня 24 июня
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фернандес — Паолини
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Крюгер — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры