23 июня в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд» клуб МЛСсыграет с чемпионом Европыв матче 3-го тура групповой стадии клубного чемпионата мира. Начало игры в 22:00 мск.

В прошлом туре ПСЖ проиграл «Ботафого». Это уравняло «парижан» с мадридским «Атлетико». Пока что французский клуб занимает 2-е место, однако потеря очков недопустима. Команде Луиса Энрике нужно побеждать.

«Сиэтл» — это андердог квартета В, который проиграл в двух турах, пропустив 5 мячей в общей сложности. У ПСЖ есть хороший шанс оформить выход в плей-офф. Воспользуется ли он этим?

Прогнозы и ставки

Полезное для ставок:

Букмекеры считают, что ПСЖ без проблем сделает результат — 18.0 против 1.12 на победу.

Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на то, насколько уверенно ПСЖ выиграет у «Сиэтла».

Искусственный интеллект полагает, что матч завершится со счетом 4:0 в пользу «парижан».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сиэтл» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.

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