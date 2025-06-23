В прошлом туре ПСЖ проиграл «Ботафого». Это уравняло «парижан» с мадридским «Атлетико». Пока что французский клуб занимает 2-е место, однако потеря очков недопустима. Команде Луиса Энрике нужно побеждать.
«Сиэтл» — это андердог квартета В, который проиграл в двух турах, пропустив 5 мячей в общей сложности. У ПСЖ есть хороший шанс оформить выход в плей-офф. Воспользуется ли он этим?
Прогнозы и ставки
Полезное для ставок:
- Букмекеры считают, что ПСЖ без проблем сделает результат — 18.0 против 1.12 на победу.
- Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на то, насколько уверенно ПСЖ выиграет у «Сиэтла».
- Искусственный интеллект полагает, что матч завершится со счетом 4:0 в пользу «парижан».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сиэтл» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.
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