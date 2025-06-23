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    Мало Гюсто может перейти в «Баварию»

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    «Бавария» действительно рассматривает возможность подписания правого защитника «Челси» Мало Гюсто.

    Мало Гюсто
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    Мало Гюсто

    Как сообщает издание Bild, мюнхенский клуб следил за французом ещё до его перехода из «Лиона» в «Челси» в 2023 году и недавно сделал запрос по поводу потенциального трансфера.

    Однако активные переговоры возможны только в случае ухода одного из нынешних правых защитников «Баварии» — наиболее вероятным кандидатом на выход считается Саша Боэ. Сейчас у мюнхенцев есть три игрока на этой позиции, и клуб не планирует держать столь широкую конкуренцию.

    Челси« готов выслушать предложения по Гюсто и оценивает его в 50 миллионов евро. В минувшем сезоне 22-летний француз провёл 32 матча в АПЛ.

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