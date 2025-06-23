Мало Гюсто может перейти в «Баварию»

действительно рассматривает возможность подписания правого защитника

Как сообщает издание Bild, мюнхенский клуб следил за французом ещё до его перехода из «Лиона» в «Челси» в 2023 году и недавно сделал запрос по поводу потенциального трансфера.

Однако активные переговоры возможны только в случае ухода одного из нынешних правых защитников «Баварии» — наиболее вероятным кандидатом на выход считается Саша Боэ. Сейчас у мюнхенцев есть три игрока на этой позиции, и клуб не планирует держать столь широкую конкуренцию.

Челси« готов выслушать предложения по Гюсто и оценивает его в 50 миллионов евро. В минувшем сезоне 22-летний француз провёл 32 матча в АПЛ.