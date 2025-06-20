Месси: Я испытываю огромное уважение к Криштиану

Нападающийи сборной Аргентинывысказался о португальском форварде

«Я испытываю огромное уважение к Криштиану — за его карьеру, за все, чего он достиг и продолжает достигать. Он до сих пор выступает на самом высоком уровне. Наше соперничество происходило исключительно на поле. Каждый из нас хотел принести максимум пользы своей команде. Но, как и должно быть, все оставалось в рамках игры.

За пределами поля мы обычные люди. Конечно, мы не друзья и не проводим время вместе, но всегда относились друг к другу с уважением», — приводит слова Месси Goal.