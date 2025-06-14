«Портленд» выиграл два последних матча в турнире, благодаря чему набрал 29 очков и выбрался на 4-е место в таблице Западной конференции.
«Сан-Хосе» в прошлом туре не смог продлить свою беспроигрышную серию. Серия без поражений длилась с 4 мая. Это более 8 поединков. Однако в последнее время команда не так уж и часто побеждала.
В этом сезоне «Сан-Хосе» дважды обыграли «Портленд». Чем ответят «дровосеки»?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что шансов больше у «Портленда» — 1.92 на победу первых, 3.50 — на победу вторых.
- Эксперты LiveSport ожидают, что «дровосеки» дадут бой сопернику и ответят за предыдущие поражения.
- ИИ поставил на «Сан-Хосе» и его победу со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Портленд Тимберс» — «Сан-Хосе» смотрите на LiveCup.Run.
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