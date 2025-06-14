14 июняпроведут очную встречу в рамках поединка регулярного чемпионата МЛС. Начало игры в 05:30 мск.

«Портленд» выиграл два последних матча в турнире, благодаря чему набрал 29 очков и выбрался на 4-е место в таблице Западной конференции.

«Сан-Хосе» в прошлом туре не смог продлить свою беспроигрышную серию. Серия без поражений длилась с 4 мая. Это более 8 поединков. Однако в последнее время команда не так уж и часто побеждала.

В этом сезоне «Сан-Хосе» дважды обыграли «Портленд». Чем ответят «дровосеки»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что шансов больше у «Портленда» — 1.92 на победу первых, 3.50 — на победу вторых.

Эксперты LiveSport ожидают, что «дровосеки» дадут бой сопернику и ответят за предыдущие поражения.

ИИ поставил на «Сан-Хосе» и его победу со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Портленд Тимберс» — «Сан-Хосе» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.