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    Мбемо может перейти в «Тоттенхэм»

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    Нападающий «Брентфорда» Брайан Мбемо оказался в сфере интересов «Тоттенхэма», сообщает The Mirror.

    Брайан Мбемо
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    Брайан Мбемо

    По данным источника, лондонский клуб готов выложить за 25-летнего камерунца 65 миллионов фунтов стерлингов, а также добавить еще 5 миллионов в виде бонусов.

    Ранее сообщалось, что «Брентфорд» отказался продавать игрока в «Манчестер Юнайтед» за £45 млн.

    Как отмечает журналист Бен Джейкобс, ключевую роль в возможной сделке может сыграть главный тренер «шпор» Томас Франк — с 2018 по 2025 год он возглавлял «Брентфорд» и хорошо знаком с Мбемо.

    В минувшем сезоне Мбемо провел 42 матча во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 9 голевых передач.

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