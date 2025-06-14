Мбемо может перейти в «Тоттенхэм»

Нападающий «Брентфорда»оказался в сфере интересов «Тоттенхэма», сообщает The Mirror.

По данным источника, лондонский клуб готов выложить за 25-летнего камерунца 65 миллионов фунтов стерлингов, а также добавить еще 5 миллионов в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» отказался продавать игрока в «Манчестер Юнайтед» за £45 млн.

Как отмечает журналист Бен Джейкобс, ключевую роль в возможной сделке может сыграть главный тренер «шпор» Томас Франк — с 2018 по 2025 год он возглавлял «Брентфорд» и хорошо знаком с Мбемо.

В минувшем сезоне Мбемо провел 42 матча во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 9 голевых передач.