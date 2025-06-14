Романо: Гаттузо станет тренером сборной Италии

Новым главным тренером сборной Италии станет знаменитый в прошлом футболист, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

47-летний специалист улаживает последние детали с Итальянской федерацией футбола и в течение нескольких дней официально возглавит Скуадру Адзурру.

Прежним тренером итальянской сборной был Лучано Спаллетти, покинувший свою должность 8 июня.

В качестве футболиста Гаттузо был известен по выступлениям за «Милан» и сборную Италии. Как тренер работал с «Марселем», «Валенсией», «Наполи», «Миланом», «Пизой», греческим ОФИ, «Палермо» и швейцарским «Сьоном». Последней его командой был «Хайдук» из Сплита.