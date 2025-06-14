Романо: Гаттузо станет тренером сборной Италии

Дженнаро Гаттузо Фото: globallookpress.com
47-летний специалист улаживает последние детали с Итальянской федерацией футбола и в течение нескольких дней официально возглавит Скуадру Адзурру.
Прежним тренером итальянской сборной был Лучано Спаллетти, покинувший свою должность 8 июня.
В качестве футболиста Гаттузо был известен по выступлениям за «Милан» и сборную Италии. Как тренер работал с «Марселем», «Валенсией», «Наполи», «Миланом», «Пизой», греческим ОФИ, «Палермо» и швейцарским «Сьоном». Последней его командой был «Хайдук» из Сплита.