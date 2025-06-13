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    «Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Брюгге» Яшари

    Футбол Футбол Италии Милан Бельгия. Про Лига Брюгге Трансферы
    Как сообщает швейцарское издание Blick, «Милан» рассматривает вариант с приобретением 22-летнего опорного полузащитника «Брюгге» Ардона Яшари.

    Ардон Яшари
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    Ардон Яшари

    По информации источника, итальянский клуб готов предложить за игрока сумму в размере 35 миллионов евро. Однако бельгийский клуб не намерен отпускать перспективного хавбека дешевле 40 миллионов евро.

    Контракт Яшари с «Брюгге» действует до лета 2029 года. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 32 миллиона евро.

    В минувшем сезоне Ардон Яшари принял участие в 52 матчах за «Брюгге» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отметился шесть результативными передачами.

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