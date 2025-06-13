«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Брюгге» Яшари

Как сообщает швейцарское издание Blick,рассматривает вариант с приобретением 22-летнего опорного полузащитника

По информации источника, итальянский клуб готов предложить за игрока сумму в размере 35 миллионов евро. Однако бельгийский клуб не намерен отпускать перспективного хавбека дешевле 40 миллионов евро.

Контракт Яшари с «Брюгге» действует до лета 2029 года. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 32 миллиона евро.

В минувшем сезоне Ардон Яшари принял участие в 52 матчах за «Брюгге» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отметился шесть результативными передачами.