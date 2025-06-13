Диас хочет покинуть «Ливерпуль»

Луис Диас Фото: globallookpress.com
Руководство каталонцев рассматривает Диаса как приоритетного кандидата на усиление атаки. Сам футболист приостановил переговоры о продлении контракта с английским клубом, поскольку чувствует, что его вклад недооценивают.
Кроме того, окружение игрока считает, что возможный трансфер Флориана Вирца в «Ливерпуль» может подтолкнуть клуб к продаже Диаса — это позволило бы компенсировать часть расходов.
В прошедшем сезоне АПЛ Луис Диас провел 36 матчей, отметившись 13 голами и 5 результативными передачами.