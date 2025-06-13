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    Диас хочет покинуть «Ливерпуль»

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    Вингер «Ливерпуля» Луис Диас может сменить клуб уже этим летом. По информации Mundo Deportivo, колумбиец недоволен своей ролью в команде и заинтересован в переходе в «Барселону», за которую мечтал выступать с детства.

    Луис Диас
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    Луис Диас

    Руководство каталонцев рассматривает Диаса как приоритетного кандидата на усиление атаки. Сам футболист приостановил переговоры о продлении контракта с английским клубом, поскольку чувствует, что его вклад недооценивают.

    Кроме того, окружение игрока считает, что возможный трансфер Флориана Вирца в «Ливерпуль» может подтолкнуть клуб к продаже Диаса — это позволило бы компенсировать часть расходов.

    Календарь и таблица АПЛ

    В прошедшем сезоне АПЛ Луис Диас провел 36 матчей, отметившись 13 голами и 5 результативными передачами.

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