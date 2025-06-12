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    Даниил Уткин проведет следующий сезон в аренде в «Балтике»

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    Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин официально перешел в калининградскую «Балтику» на правах аренды.

    Даниил Уткин
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    Даниил Уткин

    Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года и включает опцию выкупа футболиста. Как отметил агент игрока Тимофей Бердышев, решение о переходе было принято совместно с «Ростовом» и связано с желанием Уткина получить больше игровой практики в РПЛ.

    Сезон-2024/25 полузащитник провел в аренде в «Ахмате», где в 28 матчах забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

    «Балтика» по итогам прошедшего сезона выиграла Первую лигу и спустя год вернулась в Российскую Премьер-лигу.

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