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    «Наполи» хочет подписать Кьезу из «Ливерпуля»

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    Полузащитник «Ливерпуля» Федерико Кьеза попал в сферу интересов «Наполи», сообщает журналист Альфредо Педулла. Неаполитанцы рассматривают возможность трансфера 27-летнего итальянца уже этим летом.

    Федерико Кьеза
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    Федерико Кьеза

    По информации источника, Кьеза недоволен своей ситуацией в английском клубе, чем и намерен воспользоваться «Наполи». Контакт с игроком поддерживается с января 2025 года, а главный тренер команды Антонио Конте лично заинтересован в переходе футболиста.

    Официальные переговоры с «Ливерпулем» пока не начались, и неясно, готов ли «Наполи» удовлетворить финансовые требования английского клуба. Также рассматривается вариант аренды с последующим выкупом.

    Кьеза перешёл в «Ливерпуль» из «Ювентуса» в августе 2024 года. В минувшем сезоне он сыграл 14 матчей, забил два гола и отдал две голевые передачи. Его контракт рассчитан до июня 2028 года.

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