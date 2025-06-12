«Наполи» хочет подписать Кьезу из «Ливерпуля»

Федерико Кьеза Фото: globallookpress.com
По информации источника, Кьеза недоволен своей ситуацией в английском клубе, чем и намерен воспользоваться «Наполи». Контакт с игроком поддерживается с января 2025 года, а главный тренер команды Антонио Конте лично заинтересован в переходе футболиста.
Официальные переговоры с «Ливерпулем» пока не начались, и неясно, готов ли «Наполи» удовлетворить финансовые требования английского клуба. Также рассматривается вариант аренды с последующим выкупом.
Кьеза перешёл в «Ливерпуль» из «Ювентуса» в августе 2024 года. В минувшем сезоне он сыграл 14 матчей, забил два гола и отдал две голевые передачи. Его контракт рассчитан до июня 2028 года.