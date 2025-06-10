Для сербов это отличный шанс набрать очки. В прошлом туре команда потеряла два балла, сыграв по нулям с Албанией.
Тем не менее нужно помнить, что андоррцы устояли против Англии, не допустив разгрома. Англичане выиграли 1:0. Так что это можно считать небольшим успехом гостей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 1.06 на победу Сербии, 46.0 на победу Андорры.
- Прогноз LiveSport: высокая вероятность, что матч будет низовым по тоталу.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Сербия — Андорра смотрите на LiveCup.Run.
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