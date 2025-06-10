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    Приблизится ли Сербия к Англии?

    Сербия — Андорра: прогноз (к. 1.98) и ставка на ЧМ-2026 10 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Сербия — Андорра
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    Душан Влахович (Сербия)
    10 июня в четвёртом туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Сербия и Андорра. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Сербия — Андорра, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа K 10 Июня 2025 года

    Сербия

  • Белград
    •  Сербия 21:45 Андорра

    Андорра

  • Андорра-ла-Велья
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    Сербия

    Турнирное положение: По итогам одного сыгранного поединка отборочного цикла Сербия набрала лишь один балл и занимает четвёртую позицию в группе.

    Команда на восемь баллов отстает от лидера Англии, у которой на два матча больше, на три — от второй в таблице Албании (на две игры больше), а также на два — от третьей Латвии.

    Сербия — Андорра: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура квалификации сборная на чужом поле сыграла вничью с Албанией (0:0).

    Перед этим коллектив в ответном поединке плей-офф за право сыграть в элите Лиги наций победил Австрию (2:0), благодаря чему и удержался в главном дивизионе турнира.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Сербия выиграла лишь раз при четырёх ничьих и одном поражении.

    Такая форма вроде как должна говорить о плохих шансах хозяев на успех, тем не менее, они высоки, если учесть явный перевес над соперником в классе, а также фактор своего поля.

    Команда пока что не забивала в отборе на ЧМ-2026.

    Андорра

    Турнирное положение: По итогам трех туров отборочного цикла Андорра не набрала ни одного балла и занимает пятую позицию в группе.

    Команда на три очка отстает от третьей в таблице Албании, на два — от второй Австрии, а также на один пункт от нынешнего соперника.

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  • 07/06/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура квалификации на мундиаль сборная в домашних стенах достойно проиграла Англии — 0:1.

    Перед этим во втором туре отборочного цикла на чемпионат мира коллектив в чужих стенах остался без очков, потерпев разгром от Албании (0:3).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Андорра неизменно проигрывала.

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    Такая форма говорит об откровенно низких шансах гостей даже на ничью, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

    Команда пока что не забивала в отборе на ЧМ-2026.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей Сербия не выиграла

    • в четырех из пяти последних матчей Андорры забивали меньше 3,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей Андорры забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Сербия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.06. Ничья — в 13.00, успех Андорры — в 86.00.

    ТБ 2.5 считается более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.35 и 3.25.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали меньше 3,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    При этом в 15-ти последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей Андорры.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 3.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сербия — Андорра?

    Матч Сербия — Андорра состоится 10 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сербия — Андорра?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 3,5 голов .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сербия — Андорра?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 3,5 голов » с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия — Андорра?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сербия — Андорра?

    Коэффициенты букмекеров: Сербия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.06. Ничья — в 13.00, успех Андорры — в 86.00.

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