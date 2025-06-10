Сербия — Андорра: прогноз (к. 1.98) и ставка на ЧМ-2026 10 июня 2025 года

10 июня в четвёртом туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Сербия и Андорра. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Сербия — Андорра, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сербия

Турнирное положение: По итогам одного сыгранного поединка отборочного цикла Сербия набрала лишь один балл и занимает четвёртую позицию в группе.

Команда на восемь баллов отстает от лидера Англии, у которой на два матча больше, на три — от второй в таблице Албании (на две игры больше), а также на два — от третьей Латвии.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура квалификации сборная на чужом поле сыграла вничью с Албанией (0:0).

Перед этим коллектив в ответном поединке плей-офф за право сыграть в элите Лиги наций победил Австрию (2:0), благодаря чему и удержался в главном дивизионе турнира.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Сербия выиграла лишь раз при четырёх ничьих и одном поражении.

Такая форма вроде как должна говорить о плохих шансах хозяев на успех, тем не менее, они высоки, если учесть явный перевес над соперником в классе, а также фактор своего поля.

Команда пока что не забивала в отборе на ЧМ-2026.

Андорра

Турнирное положение: По итогам трех туров отборочного цикла Андорра не набрала ни одного балла и занимает пятую позицию в группе.

Команда на три очка отстает от третьей в таблице Албании, на два — от второй Австрии, а также на один пункт от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура квалификации на мундиаль сборная в домашних стенах достойно проиграла Англии — 0:1.

Перед этим во втором туре отборочного цикла на чемпионат мира коллектив в чужих стенах остался без очков, потерпев разгром от Албании (0:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Андорра неизменно проигрывала.

Такая форма говорит об откровенно низких шансах гостей даже на ничью, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Команда пока что не забивала в отборе на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей Сербия не выиграла

в четырех из пяти последних матчей Андорры забивали меньше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Андорры забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сербия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.06. Ничья — в 13.00, успех Андорры — в 86.00.

ТБ 2.5 считается более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.35 и 3.25.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали меньше 3,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединках.

При этом в 15-ти последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей Андорры.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 3.25