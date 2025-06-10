встретятся 10 июня на «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Матч стартует в 21:15 мск.

Обе команды подошли к матчу с серией побед. Саудовская Аравия может оформить третью викторию подряд и сравняться с Австралией по очкам, которая занимает 2-е место в таблице С.

Австралия выиграла 3 поединка. Теперь у нее стоит задача не уступить саудитам, чтобы не дать себя догнать в борьбе за прямую путевку на чемпионат мира.

Прошлый матч команды провели без голов, расписав ничью 0:0. Будет ли матч скучным и в этот раз?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: саудиты являются фаворитами за 1.96, на австралийцев ставки принимаются за 4.20.

Прогноз экспертов LiveSport: Австралия точно не проиграет Саудовской Аравии.

Прогноз ИИ: Саудовская Аравия победит со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Саудовская Аравия — Австралия смотрите на LiveCup.Run

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