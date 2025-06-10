Обе команды подошли к матчу с серией побед. Саудовская Аравия может оформить третью викторию подряд и сравняться с Австралией по очкам, которая занимает 2-е место в таблице С.
Австралия выиграла 3 поединка. Теперь у нее стоит задача не уступить саудитам, чтобы не дать себя догнать в борьбе за прямую путевку на чемпионат мира.
Прошлый матч команды провели без голов, расписав ничью 0:0. Будет ли матч скучным и в этот раз?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: саудиты являются фаворитами за 1.96, на австралийцев ставки принимаются за 4.20.
- Прогноз экспертов LiveSport: Австралия точно не проиграет Саудовской Аравии.
- Прогноз ИИ: Саудовская Аравия победит со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Саудовская Аравия — Австралия смотрите на LiveCup.Run
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