1-й таймБеларусь — РоссияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Беларусь — РоссияБеларусь — Россия. Онлайн, прямая трансляция
  • 19:19
    • Беларусь — Россия: стартовые составы на товарищеский матч
    Все новости спорта

    Саудовская Аравия — Австралия: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Австралии Сборная Саудовской Аравии
    Саудовская Аравия и Австралия встретятся 10 июня на «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Матч стартует в 21:15 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Обе команды подошли к матчу с серией побед. Саудовская Аравия может оформить третью викторию подряд и сравняться с Австралией по очкам, которая занимает 2-е место в таблице С.

    Австралия выиграла 3 поединка. Теперь у нее стоит задача не уступить саудитам, чтобы не дать себя догнать в борьбе за прямую путевку на чемпионат мира.

    Прошлый матч команды провели без голов, расписав ничью 0:0. Будет ли матч скучным и в этот раз?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: саудиты являются фаворитами за 1.96, на австралийцев ставки принимаются за 4.20.

    • Прогноз экспертов LiveSport: Австралия точно не проиграет Саудовской Аравии.

    • Прогноз ИИ: Саудовская Аравия победит со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Саудовская Аравия — Австралия смотрите на LiveCup.Run

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Минск увидит результативный футбол
  • Беларусь — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Польша продолжит свою победную серию?
  • Финляндия — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Нидерланды уничтожат аутсайдера?!
  • Нидерланды — Мальта. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 10 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Беларусь — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Финляндия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Нидерланды — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Сербия — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.68
  • Экспресс дня 11 июня
  • Завтра в 13:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Овьедо — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Португалия (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Штруфф — Легечка
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры