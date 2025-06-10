Саудовская Аравия — Австралия: Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 июня 2025 года

10 июня в 10-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Саудовская Аравия и Австралия. Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч Саудовская Аравия — Австралия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Саудовская Аравия

Турнирное положение: Саудовская Аравия по итогам девяти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию в группе с 13-ю очками.

Команда находится в зоне выхода в следующий раунд отбора (топ-4) и на три балла отстает от второго, проходного на мундиаль места, поэтому в случае победы выйдет на ЧМ-2026.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура квалификации сборная на чужом поле одержала победу над Бахрейн (2:0).

Перед этим в товарищеской встрече ближневосточная команда в домашних стенах с аналогичным результатом 2:0 переиграла Иорданию.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, которые были официальными и товарищескими, Саудовская Аравия выиграла три раза при одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три балла, особенно на своем поле, тем не менее, если учесть высокий класс соперника, это будет непросто.

Мусаб Аль-Джувайр и Хассан Кадеш — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Австралия

Турнирное положение: Австралия по итогам девяти туров данного этапа квалификации на чемпионат мира занимает в группе вторую строчку.

Команда на четыре очка отстает от уже победителя группы Японии, а также на три балла опережает нынешнего соперника, поэтому в случае даже ничьей оформит путевку на ЧМ-2026.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура квалификации сборная на своем поле одержала победу над Японией (1:0).

Перед этим в восьмом туре квалификации на мундиаль коллектив в чужих стенах снова взяла три очка, с результатом 2:0 переиграв Китай.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на отборочный цикл на мундиаль, Австралия ни разу не проиграла при четырех победах и четырех ничьих.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы как минимум на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть некоторое преимущество в классе над соперником.

Джексон Ирвин и Нишан Вилупиллай — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Саудовская Аравия выиграла

в трех из четырех последних матчей Саудовская Аравия выиграла и не пропустила

в трех последних матчах Австралия выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Саудовская Аравия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья — в 3.20, победа Австралии — в 3.45.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в четырёх последних матчах хозяева не проиграли. При этом в данных поединках они не проиграли.

При этом в трех из шести последних матчей гости не выиграли.

Ставка: Саудовская Аравия не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь в трех из четырех последних поединков хозяева выиграли и не пропустили.

Ставка: только одна команда забьет за 2.20