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    Боливия — Чили: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Боливии Сборная Чили
    В 23:00 мск. 10.06.2025 в южноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу начнется футбольный матч между командами Боливия и Чили. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Предстоящий футбольный матч Боливия — Чили обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

    Команды находятся в разной форме, тем не менее, факторы своего поля, истории встреч и проблем с составом делают предстоящий матч Боливия — Чили довольно непредсказуемым.

    Последний матч команд между собой: Чили — Боливия 1:2.

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