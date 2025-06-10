Зелимхан Бакаев проходит медосмотр для «Локомотива»

Полузащитникможет продолжить карьеру в московском. По информации «Чемпионата» , футболист проходит медобследование перед возможным подписанием контракта с железнодорожниками.

Параллельно идут переговоры о деталях будущего соглашения. В случае достижения договорённости Бакаев подпишет трёхлетний контракт с клубом.

Ранее 28-летний хавбек выступал за петербургский «Зенит», куда перешёл летом 2022 года. За время пребывания в команде он провёл 34 матча, забил три мяча и отдал три голевые передачи. Также Бакаев успел сыграть в аренде за клубы «Аль-Вахда» из ОАЭ и «Химки».

В составе «Зенита» игрок стал двукратным чемпионом страны, а также завоевал Кубок России и два Суперкубка.