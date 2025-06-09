Нагельсман: Мы отстает от лучших команд мира

Главный тренер сборной Германиивысказался о перспективах немецкой национальной команды.

«Если мы продолжим выступать так же и не отступим ни на шаг от команд, участвовавших в отборочных матчах чемпионата мира, то, надеюсь, мы пройдём дальше и хорошо подготовимся. Конечно, мы всё ещё на несколько пунктов отстаём от того, где хотим быть, и отстаем от лучших команд мира.

Мы не можем сразу наверстать всё, что не получилось на 100%. Тем не менее я чувствую что-то во всей команде — как в игроках, так и в персонале, что-то особенное. У нас особый подход и большой потенциал», — приводит слова Нагельсмана Reuters.

Напомним, что Германия проиграла Испании и Франции и завершила Лигу наций без медалей.