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    Нагельсман: Мы отстает от лучших команд мира

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    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о перспективах немецкой национальной команды.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «Если мы продолжим выступать так же и не отступим ни на шаг от команд, участвовавших в отборочных матчах чемпионата мира, то, надеюсь, мы пройдём дальше и хорошо подготовимся. Конечно, мы всё ещё на несколько пунктов отстаём от того, где хотим быть, и отстаем от лучших команд мира.

    Мы не можем сразу наверстать всё, что не получилось на 100%. Тем не менее я чувствую что-то во всей команде — как в игроках, так и в персонале, что-то особенное. У нас особый подход и большой потенциал», — приводит слова Нагельсмана Reuters.

    Напомним, что Германия проиграла Испании и Франции и завершила Лигу наций без медалей.

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